Дональд Трамп вважає, що Україна здатна повернути усі окуповані території за допомогою ЄС. В Росії вже почалися істерика через ці заяви президента США.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, Трамп сказав про це публічно. Але наразі це не свідчить про те, що Сполучені Штати різко піднімуть обсяги постачання зброї Україні.

До теми Зеленського більше не просять йти на поступки, а спонукають до повернення території, – CNN

Чому Трамп заговорив про кордони 1991 року?

Як наголосив Рейтерович, заява Трампа про кордони 1991 року пролунала на тлі певних успіхів ЗСУ на Донеччині. Там вдалося звільнити 160 квадратних кілометрів території.

Такі заяви також можуть бути своєрідним тиском на Росію. Трамп демонструє, що разом з союзниками Україна здатна створити проблеми для країни-агресорки.

Це – елемент тиску та підняття ставок. Заява вже спричинила істерику в Росії. Вони прям роздратовані. Трамп подумав, якщо Путін може займатися підняттям ставок, то чому він не може?

– зазначив Рейтерович.

Це може зіграти як в позитив, так і в негатив для України. Все залежатиме від того, як далі реагуватиме Трамп та які рішення він ухвалить

Трамп розкритикував Росію