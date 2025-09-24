В Росії вже істерика: політолог припустив, чому Трамп згадав про кордони 1991 року для України
- Дональд Трамп заявив, що Україна здатна повернути всі окуповані території за допомогою ЄС. Це вже спричинило істерику в Росії.
- Політолог Ігор Рейтерович припустив, чому Трамп заговорив про кордони 1991 року.
Дональд Трамп вважає, що Україна здатна повернути усі окуповані території за допомогою ЄС. В Росії вже почалися істерика через ці заяви президента США.
Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, Трамп сказав про це публічно. Але наразі це не свідчить про те, що Сполучені Штати різко піднімуть обсяги постачання зброї Україні.
До теми Зеленського більше не просять йти на поступки, а спонукають до повернення території, – CNN
Чому Трамп заговорив про кордони 1991 року?
Як наголосив Рейтерович, заява Трампа про кордони 1991 року пролунала на тлі певних успіхів ЗСУ на Донеччині. Там вдалося звільнити 160 квадратних кілометрів території.
Такі заяви також можуть бути своєрідним тиском на Росію. Трамп демонструє, що разом з союзниками Україна здатна створити проблеми для країни-агресорки.
Це – елемент тиску та підняття ставок. Заява вже спричинила істерику в Росії. Вони прям роздратовані. Трамп подумав, якщо Путін може займатися підняттям ставок, то чому він не може?
– зазначив Рейтерович.
Це може зіграти як в позитив, так і в негатив для України. Все залежатиме від того, як далі реагуватиме Трамп та які рішення він ухвалить
Трамп розкритикував Росію
- Дональд Трамп написав, що війна створює економічні проблеми для Росії. Там вже є проблеми з паливом.
- Він підкреслив, що Росія буквально безцільно воює вже більш ніж 3,5 роки. "Справжня військова сила" могла б перемогти менш ніж за тиждень. Тому Росія схожа на паперового тигра.
- При цьому Трамп вважає, що війна в Україні закінчиться ще нескоро. Також зараз рано говорити про гарантії безпеки для нашої держави. Але їх вже будуть обговорювати.