Геополітика Європа Моя позиція лишається незмінною, – Навроцький про розмову з Зеленським і напруженість з Україною
8 липня, 18:28
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Моя позиція лишається незмінною, – Навроцький про розмову з Зеленським і напруженість з Україною

Владислав Кравцов

Кароль Навроцький заявив, що його позиція стосовно питань, пов'язаних з УПА та напруженістю з Україною, лишаються незмінними. Водночас діалог з українською стороною триває.

Про це польський президент сказав на полях саміту НАТО в Анкарі 8 липня, інформує 24 Канал.

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Що сказав Навроцький про розмову із Зеленським?

Кароль Навроцький зазначив, що "ввічливо обговорив" напруженні питання між Україною та Польщею із Володимиром Зеленським 7 липня. Польський очільник наголосив, що він разом з українським колегою також може повернутися до розмови й 8 липня.

Звичайно, моя позиція щодо питань, що стосуються нашої двосторонньої напруженості, залишається незмінною. Польща, і я думаю, що вся Європа, не можуть спокійно ставитися до згадок про солдатів УПА, на яких лежить відповідальність за смерть 120 000 поляків (ідеться про Волинську трагедію – 24 Канал), 
– заявив президент Польщі.

Водночас Навроцький наголосив, що Варшава усе ж не відходить від діалогу та обговорення питань, щодо яких є напруження. 

"Це даність у світі дипломатії, і я повторю це ще раз: ми продовжуємо діалог і також відчуваємо спільну загрозу з боку Москви. Україна воює з Росією, Польща століттями перебуває у стані війни та конфлікту з цією державою, тому є розуміння усієї ситуації", – запевнив польський лідер.

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Нагадаємо, 19 червня Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого орла – найвищої державної нагороди Польщі. Сталось це через найменування одного з підрозділів ССО ЗСУ іменем Героїв УПА.

Після цього усі президенти України, які мали відповідний орден, повернули її до Польщі. Також від інших польських нагород почали відмовлятися міністри та український посол.

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