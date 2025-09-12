Варшава вирішила повністю закрити кордон із Білоруссю. Там натягнули колючий дріт на кордоні та встановили загороджувальні щити.

Деталі зібрав 24 Канал.

Чому Польща закрила кордон із Білоруссю?

Причиною називають навчання "Запад-2025" і неперервні провокації Мінська.

Білоруська сторона спостерігала за подіями, прикордонники навіть вели прямий ефір.

Польські прикордонники з 01:00 із пункту пропуску "Тереспіль" не пропустили до Білорусі жодного авто. Транспортні засоби, що не в'їхали з Білорусі до Польщі, повернулися до пункту пропуску "Брест". На мосту між Білоруссю та Польщею залишилися автобуси, їм потрібно шукати інші маршрути повернення до ЄС,

– написало офіційне інформаційне агентство Білорусі.

До закриття Польщею кордону до пункту пропуску "Тереспіль" не встигли в'їхати кілька автобусів та легковик. Вони пройдуть процедуру повернення до Білорусі.

На відео, поширеному Білоруссю, помітно, що туристичний автобус змушений їхати назад, бо військові не пропускають його.

Дивіться відео закриття білоруського кордону в ніч на 12 вересня

Зверніть увагу! Дональд Туск говорив, що закриють і залізничні переїзди.

Які зараз стосунки між Польщею та Білоруссю?

Міністр внутрішніх справ Польщі заявив, що прикордонні переходи будуть відкриті лише тоді, коли Варшава буде на 100 відсотків упевнена, що для Польщі немає жодної загрози,

– цитує польську сторону "Наша Ніва".

Білоруські опозиційні журналісти зауважили: останньою краплею для Польщі стало затримання ченця Гжегожа Гавела. Мова про випадок у Вітебській області, коли 4 вересня затримали брата-кармеліта, громадянина Польщі. Білорусь звинуватила ченця в тому, що він нібито роздобув документи спільних російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025", писало католицьке видання Credo.

