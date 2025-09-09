Польща повністю закриває кордон із Білоруссю
- Польща закриває кордон із Білоруссю з 11 вересня 2025 року через загрозу провокацій, пов'язаних із військовими навчаннями.
- Навчання викликають занепокоєння в Балтії та Європі, зокрема через можливі тестові пуски ракет та загрозу ядерної зброї.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що з опівночі 11 вересня 2025 року Польща повністю закриє кордон із Білоруссю. Відповідне рішення ухвалили через загрозу можливих провокацій.
Чому Польща закриває кордон?
Таке рішення Варшава ухвалила через зростання провокацій із боку східного сусіда, зокрема у зв'язку з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід-2025".
У четвер ввечері ми закриємо кордони з Білоруссю, включно із залізничними переїздами,
– повідомив польський прем'єр.
Згідно з оголошеннями, ці навчання вважаються найбільшими у 2025 році, вони пройдуть 12 – 16 вересня в Білорусі. Туск підкреслив, що цей крок є реакцією на посилення напруги та загроз із боку східних кордонів.
За офіційними повідомленнями, у навчаннях будуть залучені тисячі військових та сучасна бойова техніка.
Детальніше про російсько-білоруські військові навчання
Навчання викликають тривогу в країнах Балтії через ризик розширення російської агресії, зокрема Естонія зводить укріплення вздовж своїх кордонів.
Білорусь заявила про можливі тестові пуски ракет "Орешник" і відпрацювання ядерної зброї.
Україна та НАТО готуються до провокацій, а Зеленський попереджає про можливе перенесення агресії Росії на Білорусь.
На думку військового експерта Олександра Мусієнка, російсько-білоруські навчання "Захід-2025" будуть доволі масштабними та спрямованими на протидію НАТО.