Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що з опівночі 11 вересня 2025 року Польща повністю закриє кордон із Білоруссю. Відповідне рішення ухвалили через загрозу можливих провокацій.

Про це стало відомо із заяви польського прем'єра, передає 24 Канал.

Чому Польща закриває кордон?

Таке рішення Варшава ухвалила через зростання провокацій із боку східного сусіда, зокрема у зв'язку з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід-2025".

У четвер ввечері ми закриємо кордони з Білоруссю, включно із залізничними переїздами,

– повідомив польський прем'‎єр.

Згідно з оголошеннями, ці навчання вважаються найбільшими у 2025 році, вони пройдуть 12 – 16 вересня в Білорусі. Туск підкреслив, що цей крок є реакцією на посилення напруги та загроз із боку східних кордонів.

За офіційними повідомленнями, у навчаннях будуть залучені тисячі військових та сучасна бойова техніка.

Детальніше про російсько-білоруські військові навчання