Польша полностью закрывает границу с Беларусью
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что с полуночи 11 сентября 2025 года Польша полностью закроет границу с Беларусью. Соответствующее решение приняли из-за угрозы возможных провокаций.
Об этом стало известно из заявления польского премьера
Почему Польша закрывает границу?
Такое решение Варшава приняла из-за роста провокаций со стороны восточного соседа, в частности в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025".
В четверг вечером мы закроем границы с Беларусью, включая железнодорожные переезды,
– сообщил польский премьер.
Согласно объявлениям, эти учения считаются крупнейшими в 2025 году, они пройдут 12 – 16 сентября в Беларуси. Туск подчеркнул, что этот шаг является реакцией на усиление напряжения и угроз со стороны восточных границ.
По официальным сообщениям, в них будут задействованы тысячи военных и современная боевая техника.
Учения вызывают тревогу в странах Балтии из-за риска расширения российской агрессии, в частности, Эстония сводит укрепление вдоль своих границ.
Беларусь заявила о возможных тестовых пусках ракет "Орешник" и отработке ядерного оружия.
Украина и НАТО готовятся к провокациям, а Зеленский предупреждает о возможном переносе агрессии России на Беларусь.
По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, российско-белорусские учения "Запад-2025" будут достаточно масштабными и направлены на противодействие НАТО.