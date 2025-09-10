У Польщі поліція знайшла перші збиті безпілотники: де саме

В Люблінському воєводстві Польщі виявили перші пошкоджені безпілотники. Одни з інцидентів стався на полі в селі Чоснувка поблизу Білої Підляської.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

Що відомо про дрони, які знайшли в Польщі?

В ніч на 10 вересня російські безпілотники кілька разів порушили повітряний простір Польщі. Вже о 5:40 ранку в Чоснувці поліція підтвердила виявлення першого пошкодженого дрона.

Повідомлення надійшло від мешканців. Ніхто не постраждав. Ми повідомили відповідні служби. Тривають заходи,

– повідомив речник поліції Любліна підінспектор Анджей Фійолек.

За неофіційною інформацією, безпілотник впав на поле в незабудованій місцевості.

Люблінська поліція повідомила, що у зв'язку з порушенням повітряного простору Регіональний комендант оголосив тривогу для всіх поліцейських гарнізону.

Вже згодом стало відомо, що в Люблінському воєводстві знайшли ще один російський безпілотник – він врізався в житловий будинок у Вириках.

Уламки російського безпілотника впали на житловий будинок у селі Вирикі-Воля,

– повідомили правоохоронці.

На щастя, ніхто не постраждав. Зазначається також, що уламки пошкодили не лише дах будинку, а й автомобіль, припаркований на території.