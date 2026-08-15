Польща укріпила кордони з Росією та Білоруссю, – Туск

Прем'єр-міністр Польщі повідомив, що Польща посилила власні кордони. Політик зазначив, що загрозою для країни є нелегальні мігранти з Росії та Білорусі.

Про це політик розповів під час військового параду у Ґдині.

Що кажуть у Польщі?

Туск розповів, що Польща покращила свій східний кордон та зробила його безпечним і щільним.

Сьогодні ми з гордістю повідомляємо про це всьому світу, але перш за все тим, хто хотів би незаконно перетнути або порушити наші кордони,

– заявив голова уряду

Політик підкреслив, що без офіційного дозволу держави, ніхто не зможе потрапити до Польщі

Він зазначив, що країна вклала в це зусилля тисяч прикордонників й солдатів і мільярди злотих платників податків.

Сьогодні кордон Польщі – східний кордон з Росією та Білоруссю – це закритий кордон, через який ніхто насправді не має шансу прослизнути,

– наголосив Туск.

У Bild писали, що Росія зменшила активність своєї військової авіації біля кордонів НАТО. За словами видання, у серпні кількість інцидентів зменшилась після різкого зростання минулого місяця.

У липні літаки країн Альянсу значно частіше підіймалися в повітря через російські провокації. За даними НАТО, кількість таких вильотів у липні 2026 року зросла більш ніж на 250% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.