Об этом политик рассказал во время военного парада в Гдыне

Что говорят в Польше?

Туск рассказал, что Польша укрепила свою восточную границу и сделала ее безопасной и непроницаемой.

Сегодня мы с гордостью сообщаем об этом всему миру, но прежде всего тем, кто хотел бы незаконно пересечь или нарушить наши границы,

– заявил глава правительства

Политик подчеркнул, что без официального разрешения государства никто не сможет попасть в Польшу

Он отметил, что страна вложила в это усилия тысяч пограничников и солдат, а также миллиарды злотых налогоплательщиков.

Сегодня граница Польши – восточная граница с Россией и Беларусью – это закрытая граница, через которую никто на самом деле не имеет шанса проскользнуть,

– подчеркнул Туск.

В Bild писали, что Россия снизила активность своей военной авиации у границ НАТО. По данным издания, в августе количество инцидентов сократилось после резкого роста в прошлом месяце.

В июле самолеты стран Альянса значительно чаще поднимались в воздух из-за российских провокаций. По данным НАТО, количество таких вылетов в июле 2026 года выросло более чем на 250% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.