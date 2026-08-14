В июле самолеты стран Альянса значительно чаще поднимались в воздух из-за российских провокаций. Об этом пишет Bild.

Почему Россия снизила активность самолетов у границ НАТО?

По данным НАТО, количество таких вылетов выросло более чем на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впрочем, на этой неделе российские военные самолеты больше не нарушали воздушное пространство стран Альянса.

Пока в НАТО не могут точно объяснить, почему Москва резко сократила активность своих самолетов

Отметим, что причиной роста напряженности стала активность российских разведывательных самолетов Ил-20 и боевых Су-24 у границ Альянса.

Некоторые из них летали без заранее поданных планов полета и с отключенными транспондерами, почему союзники поднимали истребители для идентификации и возможного перехвата.

Особенно угрожающей ситуация была в районе Балтийского моря и Румынии.

Польша и другие страны усиливали воздушное патрулирование, а румынские истребители сбивали беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны.

Напомним, что Путин усилил гибридные атаки против стран НАТО. Его цель – заставить Запад сократить помощь Украине. Так считает адмирал ВМС США в отставке и бывший командующий силами НАТО Джеймс Ставридис.

По его мнению, Россия понимает, что не может быстро победить Украину на поле боя. Поэтому Кремль планирует оказывать давление на европейские страны, чтобы ослабить их поддержку Киева. Россия может усилить кибератаки на электросети, системы водоснабжения, газовые сети, дата-центры, больницы и другие важные объекты.