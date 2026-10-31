Ще один посол Польщі подав у відставку через події навколо Конституційного трибуналу

Посол Польщі в Румунії Павел Солох оголосив про відставку через кризу довкола польського правосуддя. Дипломат пояснив свій крок неможливістю працювати після подій у Конституційному суді.

Про це Павел Солох написав у соцмережі X.

Рішення дипломата

Як заявив дипломат, про ухвалене рішення він уже офіційно сповістив президента Польщі Кароля Навроцького та міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

У зв'язку зі спробою незаконного захоплення Конституційного суду я не бачу можливості надалі виконувати обов'язки посла Республіки Польща в Румунії,

– повідовим Павел Солох.

Таке рішення дипломата не є поодиноким випадком: аналогічне про складання повноважень ухвалив й посол Польщі в Китаї Якуб Кумох.

Що відомо про кризу довкола Конституційного трибуналу

Нагадаємо, напруга довкола Конституційного трибуналу у Польщі спалахнула ввечері 30 жовтня після повідомлень про відсторонення від посад голови Трибуналу Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського. У самому суді заявили, що їхній офіційний сайт зламали сторонні особи, а керівництво продовжує виконувати обов'язки.

Через ці події польський лідер Кароль Навроцький перервав своє відрядження до Сенегалу й повернувся до Варшави. У ніч проти 31 жовтня президент особисто прибув до заблокованої будівлі Конституційного трибуналу, де заявив обраній нинішнім Сеймом судді Анні Корвін-Пьотровській: "Ви не є суддями Конституційного трибуналу".