Что еще один посол Польши подал в отставку из-за событий вокруг Конституционного трибунала

Посол Польши в Румынии уходит в отставку / GettyImages
Посол Польши в Румынии Павел Солох объявил об отставке из-за кризиса вокруг польской судебной системы. Дипломат объяснил свой шаг невозможностью продолжать работу после событий в Конституционном суде.
Об этом Павел Солох написал в социальной сети X.
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Решение дипломата
Как заявил дипломат, о принятом решении он уже официально уведомил президента Польши Кароля Навроцкого и министра иностранных дел Радослава Сикорского.
В связи с попыткой незаконного захвата Конституционного суда я не вижу возможности в дальнейшем исполнять обязанности посла Республики Польша в Румынии
Такое решение дипломата не является единичным случаем: аналогичное решение о сложении полномочий принял и посол Польши в Китае Якуб Кумох.
Что известно о кризисе вокруг Конституционного трибунала
Напомним, напряженность вокруг Конституционного трибунала в Польше разразилась вечером 30 октября после сообщений об отстранении от должностей председателя Трибунала Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского. В самом суде заявили, что их официальный сайт взломали посторонние лица, а руководство продолжает исполнять свои обязанности.
Из-за этих событий польский лидер Кароль Навроцкий прервал свою командировку в Сенегал и вернулся в Варшаву. В ночь на 31 октября президент лично прибыл к заблокированному зданию Конституционного трибунала, где заявил избранной нынешним Сеймом судье Анне Корвин-Петровской: "Вы не являетесь судьями Конституционного трибунала".
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