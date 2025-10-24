Це не про Tomahawk: Пєсков пояснив погрози Путіна про "приголомшливу відповідь" Росії

Російський диктатор Володимир Путін, говорячи про "відповідь" на удари по Росії, мав на увазі не постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk. Це була реакція на атаки по глибокому тилу країни загалом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Як Пєсков пояснив погрози Путіна?

За словами путінського речника, йшлося не про конкретні постачання західної зброї, а про загальну відповідь російського режиму на удари по території Росії.

Путін обіцяв "приголомшливу відповідь" не на постачання ракет Tomahawk, а взагалі на спроби ударів углиб Росії,

– зазначив Пєсков.

