Геополітика Росія Це не про Tomahawk: Пєсков пояснив погрози Путіна про "приголомшливу відповідь" Росії
24 жовтня, 19:08
Це не про Tomahawk: Пєсков пояснив погрози Путіна про "приголомшливу відповідь" Росії

Сергій Попович
Основні тези
  • Путін мав на увазі не постачання Україні Tomahawk, а загальну відповідь на удари по глибокому тилу Росії.
  • Пєсков заявив, що погрози Путіна стосуються спроб ударів углиб території Росії загалом.

Російський диктатор Володимир Путін, говорячи про "відповідь" на удари по Росії, мав на увазі не постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk. Це була реакція на атаки по глибокому тилу країни загалом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Як Пєсков пояснив погрози Путіна?

За словами путінського речника, йшлося не про конкретні постачання західної зброї, а про загальну відповідь російського режиму на удари по території Росії.

Путін обіцяв "приголомшливу відповідь" не на постачання ракет Tomahawk, а взагалі на спроби ударів углиб Росії, 
– зазначив Пєсков.

