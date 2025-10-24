Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.
Як Пєсков пояснив погрози Путіна?
За словами путінського речника, йшлося не про конкретні постачання західної зброї, а про загальну відповідь російського режиму на удари по території Росії.
Путін обіцяв "приголомшливу відповідь" не на постачання ракет Tomahawk, а взагалі на спроби ударів углиб Росії,
– зазначив Пєсков.
Зустріч Трампа та Путіна перенесли
Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті. Вона планувалася, однак президент США вирішив, що зараз вона недоцільна. Він заявив, що переговори відбудуться пізніше.
Лідери домовилися про неї після телефонної розмови, яка передувала візиту Зеленського до Вашингтона.
Президент Росії Володимир Путін зазначив, що зустріч, імовірно, відбудеться пізніше. Він зауважив, що саме американська сторона нібито запропонувала провести саміт в Угорщині.