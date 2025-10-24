Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Як Пєсков пояснив погрози Путіна?

За словами путінського речника, йшлося не про конкретні постачання західної зброї, а про загальну відповідь російського режиму на удари по території Росії.

Путін обіцяв "приголомшливу відповідь" не на постачання ракет Tomahawk, а взагалі на спроби ударів углиб Росії,

– зазначив Пєсков.

