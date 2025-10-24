Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Смотрите также В Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа

Как Песков объяснил угрозы Путина?

По словам путинского спикера, речь шла не о конкретных поставках западного оружия, а об общем ответе российского режима на удары по территории России.

Путин обещал "потрясающий ответ" не на поставки ракет Tomahawk, а вообще на попытки ударов вглубь России,

– отметил Песков.

Встреча Трампа и Путина перенесли