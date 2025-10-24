Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Как Песков объяснил угрозы Путина?
По словам путинского спикера, речь шла не о конкретных поставках западного оружия, а об общем ответе российского режима на удары по территории России.
Путин обещал "потрясающий ответ" не на поставки ракет Tomahawk, а вообще на попытки ударов вглубь России,
– отметил Песков.
Встреча Трампа и Путина перенесли
Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Она планировалась, однако президент США решил, что сейчас она нецелесообразна. Он заявил, что переговоры состоятся позже.
Лидеры договорились о ней после телефонного разговора, который предшествовал визиту Зеленского в Вашингтон.
Президент России Владимир Путин отметил, что встреча, вероятно, состоится позже. Он отметил, что именно американская сторона якобы предложила провести саммит в Венгрии.