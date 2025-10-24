Укр Рус
Геополитика Россия Это не про Tomahawk: Песков объяснил угрозы Путина о "потрясающем ответе" России
24 октября, 19:08
Это не про Tomahawk: Песков объяснил угрозы Путина о "потрясающем ответе" России

Сергей Попович
Основні тези
  • Путин имел в виду не поставки Украине Tomahawk, а общий ответ на удары по глубокому тылу России.
  • Песков заявил, что угрозы Путина касаются попыток ударов вглубь территории России в целом.

Российский диктатор Владимир Путин, говоря об "ответе" на удары по России, имел в виду не поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Это была реакция на атаки по глубокому тылу страны в целом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Как Песков объяснил угрозы Путина?

По словам путинского спикера, речь шла не о конкретных поставках западного оружия, а об общем ответе российского режима на удары по территории России.

Путин обещал "потрясающий ответ" не на поставки ракет Tomahawk, а вообще на попытки ударов вглубь России,
– отметил Песков.

