Это не про Tomahawk: Песков объяснил угрозы Путина о "потрясающем ответе" России
- Путин имел в виду не поставки Украине Tomahawk, а общий ответ на удары по глубокому тылу России.
- Песков заявил, что угрозы Путина касаются попыток ударов вглубь территории России в целом.
Российский диктатор Владимир Путин, говоря об "ответе" на удары по России, имел в виду не поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Это была реакция на атаки по глубокому тылу страны в целом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Как Песков объяснил угрозы Путина?
По словам путинского спикера, речь шла не о конкретных поставках западного оружия, а об общем ответе российского режима на удары по территории России.
Путин обещал "потрясающий ответ" не на поставки ракет Tomahawk, а вообще на попытки ударов вглубь России,
– отметил Песков.
Встреча Трампа и Путина перенесли
Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Она планировалась, однако президент США решил, что сейчас она нецелесообразна. Он заявил, что переговоры состоятся позже.
Лидеры договорились о ней после телефонного разговора, который предшествовал визиту Зеленского в Вашингтон.
Президент России Владимир Путин отметил, что встреча, вероятно, состоится позже. Он отметил, что именно американская сторона якобы предложила провести саммит в Венгрии.