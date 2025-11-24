Цього хоче тільки одна країна: Мерц відкинув повернення Росії до G7

Європейці дуже уважно стежать за перебігом мирних переговорів. Поки що представники ЄС мало коментували події, але канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначився кількома заявами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

Чому Німеччина проти повернення Росії у "Велику сімку"?

За словами Мерца, немає передумов повертати Росію у "Велику вісімку". А в G8 ніхто, крім США, цього не бажає.

На цей час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи,

– сказав лідер Німеччини.

Довідка. У G7 входять такі країни: США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада.

Таку заяву зробив Мерц на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі.

Росія може повернутися до "Групи семи", але це рішення може бути узгоджено лише на основі консенсусу. Журналісти вказали, що Макрон дотримується схожої думки.

Чому Росію вигнали з "Великої сімки"?

Це сталося в 2014 році після анексії Криму. Тоді G8 перетворилася на G7.

Дональд Трамп намагався повернути Росію під час свого першого терміну та говорить про це знову.

Мирний план із 28 пунктів передбачає повернення Росії до "Групи семи", пропонує поетапне скасування санкцій, укладення зі США довгострокової угоди про економічну співпрацю для "взаємного розвитку" в галузях енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата-центрів, проєктів із видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей.

Із G20 Росію не виключили, та Путін востаннє приїздив на саміт цього об'єднання у 2019 році. У Південну Африку він відрядив представників – російську делегацію очолив один із заступників очільника адміністрації Путіна.

Що відомо про останній саміт G20?

22 листопада в Йоганнесбурзі почався саміт "Великої двадцятки", який тривав два дні. Африка приймала його вперше у своїй сучасній історії.

Утім, США бойкотували зустріч – через розбіжності з ПАР.

Цікаво, що саме Америка має головувати у G20 з 1 грудня 2026 року. Через бойкот президент ПАР Рамафоса символічно передав головування "порожньому стільцю".