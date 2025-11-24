Этого хочет только одна страна Запада: Мерц отверг возвращение России в G7

Европейцы очень внимательно следят за ходом мирных переговоров. Пока что представители ЕС мало комментировали события, но канцлер Германии Фридрих Мерц отметился несколькими заявлениями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Почему Германия против возвращения России в "Большую семерку"?

По словам Мерца, нет предпосылок возвращать Россию в "Большую семерку". А в G7 никто, кроме США, этого не желает.

В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу,

– сказал лидер Германии.

Справка. В G7 входят такие страны: США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

Такое заявление сделал Мерц на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге.

Россия может вернуться в "Группу семи", но это решение может быть согласовано только на основе консенсуса. Журналисты указали, что Макрон придерживается похожего мнения.

Почему Россию выгнали из "Большой семерки"?

Это произошло в 2014 году после аннексии Крыма. Тогда G8 превратилась в G7.

Дональд Трамп пытался вернуть Россию во время своего первого срока и говорит об этом снова.

Мирный план из 28 пунктов предусматривает возвращение России в "Группу семи", предлагает поэтапную отмену санкций, заключение с США долгосрочного соглашения об экономическом сотрудничестве для "взаимного развития" в области энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, дата-центров, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

Из G20 Россию не исключили, но Путин в последний раз приезжал на саммит этого объединения в 2019 году. В Южную Африку он отправил представителей – российскую делегацию возглавил один из заместителей главы администрации Путина.

Что известно о последнем саммите G20?

22 ноября в Йоханнесбурге начался саммит "Большой двадцатки", который длился два дня. Африка принимала его впервые в своей современной истории.

Впрочем, США бойкотировали встречу – из-за разногласий с ЮАР.

Интересно, что именно Америка должна председательствовать в G20 с 1 декабря 2026 года. Из-за бойкота президент ЮАР Рамафоса символически передал председательство "пустому стулу".