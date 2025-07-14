У Польщі з 2026 року сотні тисяч громадян отримають повістки на військову медкомісію, – ЗМІ

У Польщі на початку 2026 року 235 тисяч громадян отримають повістки для обов'язкового проходження військової комісії. Це стосуватиметься і деяких жінок.

Таким чином повістки надійдуть не тільки чоловікам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wyborcza.

Дивіться також "Одне з найтрагічніших переживань": Дуда виступив у роковини Волинської трагедії

Кого торкнеться військова кваліфікація?

Міністерство національної оборони Польщі оприлюднило проєкт постанови про проведення військової кваліфікації у 2026 році, яка зачепить близько 235 тисяч осіб, зокрема жінок та чоловіків віком від 19 до понад 50 років.

Відповідні виклики надходитимуть із січня 2026 року. А вже із 2 лютого по 30 квітня, за даними видання, ті, хто отримає повістки, повинні будуть обов’язково пройти військово-лікарську комісію, за винятком святкових днів.

Відомо, що після прибуття до районної медичної комісії, вони повинні пройти обстеження та співбесіду з представником армії. Після цього їхні дані внесуть до військового реєстру. Таким чином хочуть оцінити придатність до військової служби.

Згідно з оприлюдненими даними, усім призовникам буде надано звання рядового. Військовий квиток отримають лише ті, хто добровільно виявить бажання проходити службу. Решта будуть зараховані до складу "пасивного резерву".

Після медичних оглядів комісії визначатимуть остаточну категорію придатності:

A – придатний до активної військової служби;

B – тимчасово непридатний до активної військової служби;

D – непридатний до активної військової служби в мирний час, за винятком деяких посад;

E – постійно і повністю непридатний до активної військової служби в мирний час і під час війни.

До слова, раніше польський парламент проголосував за вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє використання та зберігання протипіхотних мін. За відповідний законопроєкт проголосувала більшість депутатів.