Лукашенко пообіцяв представнику Трампа припинити пуски повітряних куль у Литву, – Reuters

Спеціальний представник президента США Джон Коул повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився припинити запуск метеозондів із території країни в бік Литви. Останнім часом вони докучають східному сусіду Білорусі.

Про це він заявив агентству після завершення дводенних переговорів з Лукашенком у Мінську. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що Лукашенко пообіцяв американцям?

Він нещодавно погодився зробити все можливе, щоб зупинити повітряні кулі,

– зазначив спецпредставник Дональда Трампа.

Останніми місяцями над Литвою регулярно фіксували повітряні кулі, запущені з території Білорусі, які використовують для контрабанди сигарет. Через ці інциденти влада неодноразово призупиняла роботу аеропорту у Вільнюсі.

27 жовтня Литва тимчасово закрила кордон з Білоруссю через вторгнення повітряних куль із контрабандою, а 9 грудня з цієї ж причини в країні було запроваджено надзвичайний стан.

У Міністерстві внутрішніх справ Литви такі дії називають гібридними атаками та наголошують, що вони становлять загрозу національній безпеці.

Водночас Лукашенко заявляє, що литовська сторона перебільшує масштаби проблеми. За словами Коула, білоруський лідер "щиро намагається залагодити ситуацію".

"Він хоче нормальних стосунків зі своїми сусідами – так він мене запевняє", – сказав спецпредставник США.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про погіршення ситуації на кордоні Білорусі та Литви, назвавши вторгнення повітряних куль "абсолютно неприйнятною гібридною атакою" з боку Мінська.

В ефірі 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан пояснив, що за такими пусками може стояти розвідка та збирання даних для майбутніх ударів, а не лише провокації Лукашенка.

