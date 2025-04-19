Їдемо до Лондона, щоб зафіксувати це: Келлог анонсував зустріч для припинення вогню в Україні

Адміністрація президента США продовжує переговори для завершення війни в Україні. Уже наступного тижня в Лондоні можуть зафіксувати рішення про припинення бойових дій.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова спецпосланця Дональда Трампа Кіта Келлога в інтерв'ю Fox News.

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Представники США їдуть до Лондона для переговорів

Сполучені Штати, Україна та Європа обговорили на зустрічі в Лондоні питання переходу до перемир'я та побудови стійкого миру. Наступного тижня ці переговори можуть продовжити в Лондоні. Адже в США є плани щодо припинення вогню за кілька тижнів.

Кіт Келлог зазначив, що на зустрічі в Лондоні сторони повинні зафіксувати можливе швидке закінчення війни в Україні.

Саме тому ми повертаємось до Лондона наступного тижня, щоб фактично зафіксувати це. І я думаю, що перед нами відкриваються величезні можливості,

– сказав спецпосланець Дональда Трампа.

Подальші кроки можливо буде визначити після того, як з'ясуються позиції сторін. Для цього з Україною та Росією триватимуть розмови.

Нагадаємо, раніше Кіт Келлог говорив, що дійсно вірить у якнайшвидше припинення вогню, якщо обидві сторони конфлікту підуть на компроміс. За його словами, вимоги України та Росії необхідно чітко сформувати в договірних умовах.