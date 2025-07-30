Китай навряд чи відіграє визначну роль у закінченні війни в Україні та досягненні миру, попри відповідне бажання багатьох чиновників в країні, на тлі "подвійний" підхід Китаю до цього.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Foreign Affairs. Відомо, що Китай намагається зберігати хороші відносини як з Росією, так і з Україною, через торгівельні зв'язки та дипломатію.

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Які розбіжності у Китаї через війну?

Китайські чиновники, аналітики та експерти розходяться в думках про те, хто винен і як керівництво Пекіна повинно реагувати стосовно війни. У мережі розпалюються запеклі дебати між прихильниками України та Росії.

Неоднозначна позиція Китаю щодо війни в Україні відображає цей внутрішній розкол у Пекіні. Йдеться не тільки про розбіжності між різними таборами думок: більшість політиків визнають обидві думки й не бажають повністю підтримувати одну коштом іншої,

– ідеться у статі.

Foreign Affairs пише, що до початку повномасштабної війни в лютому 2022 року Китай підтримував дружні стосунки з Росією та Україною, але й протягом усієї війни Пекін так і продовжував торгувати з обома країнами.

Як пише видання, Захід звертає особливу увагу зв'язкам Китаю з Росією, але Пекін є найбільшим партнером України. Двосторонній товарообіг між Китаєм і Україною сягнув майже 8 мільярдів доларів у 2024 році".

Своєю чергою Росія досі посідає набагато важливіше місце в загальній зовнішньополітичній стратегії Китаю, річний обсяг торгівлі між Пекіном і Москвою, як зазначається, становить майже 250 мільярдів доларів.

Західні лідери часто називають Китай та Росію частиною "осі автократій", що підриває сприйняття Китаєм західних країн та їхніх урядів. Утім, попри вищезгадане партнерство, Пекін бачить Москву не лише так.

"Китай намагався зберігати нейтралітет або навіть пасивність у війні, яку він не очікував і не вітав. Але такий підхід не знизив напруженість. Замість цього, всупереч бажанням Китаю, війна ще більше загострила антагонізм між великими державами: Китаєм, Росією, США та Європою. Ніхто не виграв від цього результату, і найменше Україна", – додає видання.

До слова, оглядач Олександр Джон Мотиль для The Hill писав, що Китай не хоче поразки Росії у війні в Україні. Водночас беззастережна перемога російського диктатора Володимира Путіна йому теж непотрібна.