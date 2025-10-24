Санкції, 5 000 ракет і використання активів РФ: "Коаліція охочих" розробила план підтримки Києва

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що "Коаліція охочих" розробила план тиску на Росію до кінця року. Йдеться про посилення ППО України, постачання їй ракет та рішення щодо заморожених активів.

Постачання зброї Україні створює додаткові робочі місця у Великій Британії, зазначив Стармер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідерів у Лондоні.

Який план розробили у "Коаліції охочих"?

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "Коаліція охочих" має конкретний план тиску на Росію до кінця року:

Тиск на російську нафту на газ, аби вони зникли з глобального ринку;

Мільярди євро заморожених російських активів повинні бути спрямовані на допомогу Україні;

Потрібно зміцнити українську ППО. Стармер оголосив про постачання Києву 5000 ракет багатоцільового призначення;

Україна отримає більше далекобійної зброї;

Робота щодо гарантій безпеки продовжиться, зокрема щодо миротворчої місії.

Зеленський відвідує Велику Британію