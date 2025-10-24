ПВО, 5 000 ракет и использование замороженных активов: "коалиция желающих" разработала план до 2026 года
- "Коалиция желающих" планирует усилить давление на Россию, в частности через ограничение нефти и газа, и использовать замороженные активы на помощь Украине.
- Украина получит 5000 ракет и больше дальнобойного оружия для укрепления ПВО, а также продолжится работа над гарантиями безопасности.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что "коалиция желающих" разработала план давления на Россию до конца года. Речь идет об усилении ПВО Украины, поставках ей ракет и решениях по замороженным активам.
Поставка оружия Украине создает дополнительные рабочие места в Великобритании, отметил Стармер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров в Лондоне.
Какой план разработали в "Коалиции желающих"?
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "Коалиция желающих" имеет конкретный план давления на Россию до конца года:
- Давление на российскую нефть на газ, чтобы они исчезли с глобального рынка;
- Миллиарды евро замороженных российских активов должны быть направлены на помощь Украине;
- Нужно укрепить украинскую ПВО. Стармер объявил о поставках Киеву 5000 ракет многоцелевого назначения;
- Украина получит больше дальнобойного оружия;
- Работа по гарантиям безопасности продолжится, в частности по миротворческой миссии.
Зеленский посещает Великобританию с визитом
Президент Украины Владимир Зеленский третий раз в этом году встретился с королем Чарльзом III в Великобритании. Его с почестями приняли в Виндзорском замке.
Затем президент отправился в Лондон и встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. После этой встречи лидеры пошли на саммит "Коалиции желающих", который состоялся в смешанном формате.