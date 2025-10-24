ПВО, 5 000 ракет и использование замороженных активов: "коалиция желающих" разработала план до 2026 года

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что "коалиция желающих" разработала план давления на Россию до конца года. Речь идет об усилении ПВО Украины, поставках ей ракет и решениях по замороженным активам.

Поставка оружия Украине создает дополнительные рабочие места в Великобритании, отметил Стармер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров в Лондоне.

Какой план разработали в "Коалиции желающих"?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "Коалиция желающих" имеет конкретный план давления на Россию до конца года:

Давление на российскую нефть на газ, чтобы они исчезли с глобального рынка;

Миллиарды евро замороженных российских активов должны быть направлены на помощь Украине;

Нужно укрепить украинскую ПВО. Стармер объявил о поставках Киеву 5000 ракет многоцелевого назначения;

Украина получит больше дальнобойного оружия;

Работа по гарантиям безопасности продолжится, в частности по миротворческой миссии.

Зеленский посещает Великобританию с визитом