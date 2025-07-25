Посилення ППО: німецька компанія Hensoldt поставить Україні радари на понад 340 мільйонів євро

Німецька оборонна компанія оголосила про укладення контракту на постачання Україні радарів TRML-4D та SPEXER 2000 3D MkIII для зміцнення системи ППО. Загальна вартість складає понад 340 мільйонів євро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії Hensoldt.

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Що відомо про радари, які Україні передасть німецька компанія Hensoldt?

У компанії заявили, що в межах комплексного пакета замовлень на понад 340 мільйонів євро будуть доставлені високопродуктивні радари TRML-4D і радари малої дальності SPEXER 2000 3D MkIII.

Наші високопродуктивні радари терміново потрібні українській протиповітряній обороні.

– заявив генеральний директор Hensoldt.

За словами Олівера Дорре, з початку повномасштабної війни Росії низка радарів уже захищає Україну. Компанія пишається тим, що постачає нові системи. Гендиректор також констатував, що радари надзвичайно важливі для захисту громадян.

Відомо, що TRML-4D базується на новітній радіолокаційній технології AESA. Це забезпечує швидке виявлення та відстеження близько 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів.

Згідно з заявленими характеристиками, цей радар здатний швидко й надійно виявляти, відстежувати та класифікувати всі типи повітряних цілей, – крилаті ракети, безпілотники, літаки та вертольоти.

У компанії також зазначили, що сімейство радарів SPEXER пропонує радари спостереження для різних діапазонів для автоматичного виявлення і класифікації наземних, морських і низьколітаючих повітряних цілей.

SPEXER 2000 є компонентом зенітної артилерійської системи Skyranger 30 від Rheinmetall.