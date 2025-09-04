Черговий авіаінцидент в небі над Європою стався під час перельоту прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до Парижа. Через технічні труднощі його літак повернувся до Мадрида.

Під час рейсу виявили несправності літака, тому довелося повертатися до Іспанії. Про це повідомили в офісі глави уряду, передає 24 Канал, посилаючись на Sky News.

Що сталося з літаком Педро Санчеса?

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес планував відвідати Париж з дипломатичним візитом, однак не зміг особисто доєднатися до зустрічі "коаліції рішучих".

Його літак змушений був повернутися до Мадрида через технічні проблеми.

Як з'ясувалося, інцидент з поломкою виявили вже під час польоту. Несправність неможливо було усунути в повітрі, тож борт повернувся до столиці Іспанії.

У підсумку Санчес бере участь у переговорах "коаліції охочих" у віртуальному форматі.

Цей випадок став третім за останній тиждень авіаційним інцидентом, що завадив європейським лідерам ефективно здійснювати свої офіційні візити.

Інші випадки технічних несправностей літаків європейських лідерів