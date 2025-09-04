Укр Рус
Геополитика Европа Третий случай неисправности самолетов европейских лидеров: Санчес не смог приземлиться в Париже
4 сентября, 15:45
2

Третий случай неисправности самолетов европейских лидеров: Санчес не смог приземлиться в Париже

Татьяна Бабич
Основні тези
  • Самолет премьер-министра Испании Педро Санчеса не смог приземлиться в Париже из-за технических проблем.
  • Этот случай стал третьим авиаинцидентом с европейскими лидерами за неделю.

Очередной авиаинцидент в небе над Европой произошел во время перелета премьер-министра Испании Педро Санчеса в Париж. Из-за технических трудностей самолет Санчеса вернулся в Мадрид.

Во время рейса обнаружили неисправности самолета, поэтому пришлось возвращаться в Испанию. Об этом сообщили в офисе главы правительства, передает 24 Канал, ссылаясь на Sky News.

К теме Самолет фон дер Ляйен не мог приземлиться из-за глушения GPS: в Европе подозревают Россию, – FT

Что произошло с самолетом Педро Санчеса?

Премьер-министр Испании Педро Санчес планировал посетить Париж с дипломатическим визитом, однако не смог лично присоединиться к встрече "коалиции решительных".

Его самолет вынужден был вернуться в Мадрид из-за технических проблем.

Как выяснилось, инцидент с поломкой обнаружили уже во время полета. Неисправность невозможно было устранить в воздухе, поэтому борт вернулся в столицу Испании.

В итоге Санчес участвует в переговорах "коалиции желающих" в виртуальном формате.

Этот случай стал третьим за последнюю неделю авиационным инцидентом, что помешал европейским лидерам эффективно осуществлять свои официальные визиты.

Другие случаи технических неисправностей самолетов европейских лидеров

  • На днях самолет с Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог совершить посадку в аэропорту Вильнюса из-за сообщения об угрозе беспилотника.
  • В понедельник, 1 сентября, самолет президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен столкнулся с проблемами навигации из-за глушения GPS.
  • Тогда пилоты вынуждены были приземляться в Болгарии по бумажным картам. Сообщалось, что неисправности могли возникнуть из-за вмешательства России.
  • В комментарии относительно инцидента с самолетом президента Еврокомиссии Дональд Трамп отметил, что она пережила "интересное событие". Президент США подчеркнул, что ситуация вызвала беспокойство в НАТО.
  • В то же время военный эксперт Роман Свитан отметил, что вмешательство в работу гражданских авиационных систем управления следует трактовать как акт терроризма.