Третий случай неисправности самолетов европейских лидеров: Санчес не смог приземлиться в Париже
- Самолет премьер-министра Испании Педро Санчеса не смог приземлиться в Париже из-за технических проблем.
- Этот случай стал третьим авиаинцидентом с европейскими лидерами за неделю.
Очередной авиаинцидент в небе над Европой произошел во время перелета премьер-министра Испании Педро Санчеса в Париж. Из-за технических трудностей самолет Санчеса вернулся в Мадрид.
Во время рейса обнаружили неисправности самолета, поэтому пришлось возвращаться в Испанию. Об этом сообщили в офисе главы правительства, передает 24 Канал, ссылаясь на Sky News.
К теме Самолет фон дер Ляйен не мог приземлиться из-за глушения GPS: в Европе подозревают Россию, – FT
Что произошло с самолетом Педро Санчеса?
Премьер-министр Испании Педро Санчес планировал посетить Париж с дипломатическим визитом, однако не смог лично присоединиться к встрече "коалиции решительных".
Его самолет вынужден был вернуться в Мадрид из-за технических проблем.
Как выяснилось, инцидент с поломкой обнаружили уже во время полета. Неисправность невозможно было устранить в воздухе, поэтому борт вернулся в столицу Испании.
В итоге Санчес участвует в переговорах "коалиции желающих" в виртуальном формате.
Этот случай стал третьим за последнюю неделю авиационным инцидентом, что помешал европейским лидерам эффективно осуществлять свои официальные визиты.
Другие случаи технических неисправностей самолетов европейских лидеров
- На днях самолет с Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог совершить посадку в аэропорту Вильнюса из-за сообщения об угрозе беспилотника.
- В понедельник, 1 сентября, самолет президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен столкнулся с проблемами навигации из-за глушения GPS.
- Тогда пилоты вынуждены были приземляться в Болгарии по бумажным картам. Сообщалось, что неисправности могли возникнуть из-за вмешательства России.
- В комментарии относительно инцидента с самолетом президента Еврокомиссии Дональд Трамп отметил, что она пережила "интересное событие". Президент США подчеркнул, что ситуация вызвала беспокойство в НАТО.
- В то же время военный эксперт Роман Свитан отметил, что вмешательство в работу гражданских авиационных систем управления следует трактовать как акт терроризма.