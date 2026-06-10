Родом із України: новий прем'єр Румунії поділився деталями про своє громадянство

Призначений прем’єр-міністр Румунії Єуджен Томак розповів про своє походження та громадянство. Політик народився на території сучасної України, у південній частині історичної Бессарабії, та пояснив рішення, яке ухвалив багато років тому.

Про це інформує NewsMaker.

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Нині південь історичної Бессарабії – це територія, яка перебуває у складі України.

Я громадянин Румунії та Молдови. Оскільки Україна не дозволяла подвійне громадянство, у певний момент я подав заяву до посольства України в Бухаресті про відмову від громадянства. Мені дуже хотілося стати громадянином Молдови,

– пояснив він.

Томак наголосив, що зберігає тісний зв'язок із Молдовою та вважає підтримку країни одним із пріоритетів своєї роботи.

Він також додав, що після остаточного затвердження на посаді має намір втілити низку спільних проєктів між Румунією та Молдовою. Зокрема, йдеться про гармонізацію медійного законодавства, що дасть змогу телеканалам та радіостанціям вільно працювати на ринках обох держав.

Так ми зможемо природним чином допомогти Молдові у боротьбі з дезінформацією та русифікацією. Європейське законодавство дозволяє це зробити, потрібно лише офіційно оформити ініціативу. Вплив російськомовних ЗМІ, як і раніше, залишається досить серйозною проблемою,

– наголосив він.

Окрім того, новообраний прем'єр підтримав ідею створення спільної освітньої програми для Румунії та Молдови. А також запропонував проводити спільні спортивні турніри під назвою "Кубок Румунії та Молдови".

Нагадаємо, президент Румунії Нікушор Дан 4 червня призначив депутата Європарламенту Єуджена Томака на посаду прем'єр-міністра.

Впродовж 10 днів новий прем'єр має сформувати уряд та отримати підтримку від парламенту. До слова, для затвердження нового кабінету необхідно заручитися голосами щонайменше 233 депутатів.