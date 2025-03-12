Поки що з Росією було легше, ніж з Україною, – Трамп очікує на згоду Путіна на припинення вогню

Україна під час переговорів у Саудівській Аравії погодилася на пропозицію США припинити вогонь. Тепер Дональд Трамп очікує відповідного кроку від Росії.

За його словами, до цього моменту "з Росією було легше, ніж з Україною". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RSBN.

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Ми сподіваємося досягти згоди Росії, – Трамп

Трамп 11 березня взяв участь у щоквартальному діловому круглому столі у Вашингтоні. Там представники американського бізнесу привітали його з успіхом на переговорах з Україною щодо припинення вогню.

"Насамперед, вітаю із припиненням вогню між Україною та Росією сьогодні. Це було дуже важливо, як ви знаєте", – сказали президенту США.

На це він відповів, що тепер потрібно також домогтися згоди на припинення вогню від Росії.

При чому Трамп заявив, що із Москвою йому досі легше було досягати домовленостей.

Ми сподіваємось отримати згоду і Росії. Я казав, що з Росією досі було легше мати справу, аніж з Україною, хоча так не має бути, але так воно і є, і ми сподіваємося досягти згоди Росії. Але ми вже маємо згоду на повноцінне припинення вогню з боку України. Це добре,

– сказав Трамп.

До слова, він також анонсував, що США та Росія зустрінуться "сьогодні чи завтра", щоб обговорити, власне, припинення вогню в Україні.