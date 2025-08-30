На тлі розмов про гарантії безпеки для України з'явилися дані про те, що США можуть відрядити приватні військові фірми. Імовірно, це будуть підрядники, які допоможуть зводити фортифікації та не тільки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Що за приватні військові фірми зі США можуть зайти в Україну?

Як інформує The Telegraph, Трамп веде переговори про розгортання приватної армії в Україні.

Американські приватні військові фірми можуть бути розгорнуті в Україні в рамках довгострокового мирного плану. Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати будувати укріплення для захисту американських інтересів у країні. Цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні. Американських підрядників можуть розгорнути для допомоги у відбудові оборонних споруд України на передовій, нових баз та захисту американського бізнесу,

– мовиться у статті.

Журналісти вказують, що "присутність приватних солдатів слугуватиме фактором стримування, який завадить Володимиру Путіну порушити остаточне припинення вогню".

Важливо! Удар Росії по заводу Flex у Мукачево показав, що американський бізнес в Україні загрожений так само, як і український. Сергій Фурса прямо вказав, що це був удар по Трампу та сигнал президенту США.

Питання підрядників обговорюють разом з іншими гарантіями безпеки, "розробленими коаліцією охочих на чолі з Великою Британією та Францією, які стануть основою довгострокового мирного плану".

"Остаточні деталі, які включають патрулювання повітряного простору, навчання та місії ВМС у Чорному морі, можуть бути оголошені вже цими вихідними після тижнів дипломатичної активності, спричиненої переговорами пана Трампа з Путіним на Алясці", – інформує ЗМІ.

Якими будуть гарантії безпеки для України: бачення журналістів The Telegraph після розмов з чиновниками

Основною стратегією запобігання війні в майбутньому є продовження перетворення постраждалих від боїв Збройних Сил України на основну форму стримування.

Українські формування захищатимуть посилений кордон на передовій, як це буде домовлено в будь-якій мирній угоді.

ЗСУ будуть переозброєні та навчені європейськими союзниками по НАТО з використанням наявних та нових механізмів. Наприклад, Україна могла б продовжувати купувати американські системи, такі як батареї ППО Patriot або ракетні установки Himars, використовуючи кошти, надані європейськими союзниками.

Фронтові укріплення та бази поблизу могли би бути побудовані американськими приватними військовими підрядниками, як це було зроблено в Іраку та Афганістані.

Присутність американських підрядників на місцях в Україні буде розглядатися як значний стимул для європейських держав, які хочуть, щоб США долучилися до мирного врегулювання конфлікту.

За словами джерел, таке розгортання означатиме, що Білий дім матиме свою частку в грі та посилить ефект стримування проти російської атаки через побоювання щодо відплати США,

– зауважили в ЗМІ.

Що кажуть у США про гарантії безпеки для України?