"Таваріщі, конєц": лідер угорської опозиції звернувся до Орбана під час протесту

Багатотисячний протест проти влади Віктора Орбана відбувся у Будапешті. Лідер опозиції креативно звернувся до Орбана, вказуючи на його підлабузництво Москві.

Протести в Будапешті організувала партія TISZA. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

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"Таваріщі, конєц"

У Будапешті відбувся багатотисячний протест проти уряду Віктора Орбана. Його організувала опозиційна до нього партія TISZA.

Причиною збору протесту стали нещодавні контроверсійні заяви угорського прем'єра, зокрема щодо ЄС та вимоги "ЄС без України".

Протестувальники вимагають відставки Орбана та змін у керівництві країни. У натовпі лунали гасла на кшталт "кінець режиму Орбана", "закінчиться зима Орбана, почнеться наша весна".

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр звернувся до Орбана у розпалі протесту.

Щоб вам краще було зрозуміло: Таваріщі, конєц!,

– звернувся до Орбана Мадяр.

Він додав, що Орбан та його поплічники повинні сісти до в'язниці, і їхній час закінчується.