"Продав Україну": у Вашингтоні сотні протестувальників вимагали імпічменту Трампа

Протестувальники вийшли на вулиці Вашингтону через скандал із файлами Джефрі Епштейна, міграційну політику та мирний план для України. Учасники події вимагали імпічменту Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про протест у Вашингтоні?

Учасники протесту вийшли із плакатами "Трамп має піти зараз", "Ти або захищаєш Америку або Трампа – не можеш робити й те, і те", "Імпічмент для їх дуп! Тримай лінію!" та "Трамп щойно продав Україну".

Протест у Вашингтоні / Фото Суспільного

Протестувальник Гаррі Раш розповів, що вийшов на протест через те, що в опозиції до всього, що робить Дональд Трамп.

Особливо я обурений тим що він дає Україні дедлайн для підписання того, що він називає "угода". Це не "угода", це капітуляція Путіну. Це огидно, що він просить українців підписати угоду, до розробки якої не доклалися ані вони, ані європейські союзники,

– каже учасник протесту.

Він вважає, що таким чином Дональд Трамп намагається відновити власну велич. "Я солідарний з Україною та чекаю на день коли ви виштовхнете Росію зі своєї країни", – додав Гаррі Раш.

Інший американець, на ім'я Джеремі заявив, що вийти на протест його змусила тема імпічменту Трампа. Він додав, що не підтримує мирний план президента США.

Що відомо про новий мирний план Трампа?