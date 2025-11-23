"Продал Украину": в Вашингтоне сотни протестующих требовали импичмента Трампа
- Сотни протестующих в Вашингтоне требовали импичмента Дональда Трампа из-за его политики в отношении Украины и других скандалов.
- Участники протеста критиковали мирный план Трампа для Украины, считая его капитуляцией перед Путиным.
Протестующие вышли на улицы Вашингтона из-за скандала с файлами Джефри Эпштейна, миграционной политики и мирного плана для Украины. Участники события требовали импичмента Дональда Трампа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Смотрите также Мирный план США: являются ли 28 пунктов планом капитуляции Украины и стоит ли на это соглашаться
Что известно о протесте в Вашингтоне?
Участники протеста вышли с плакатами "Трамп должен уйти сейчас", "Ты или защищаешь Америку или Трампа – не можешь делать и то, и то", "Импичмент для их задниц! Держи линию!" и "Трамп только что продал Украину".
Протест в Вашингтоне / Фото Суспильного
Протестующий Гарри Раш рассказал, что вышел на протест из-за того, что в оппозиции ко всему, что делает Дональд Трамп.
Особенно я возмущен тем, что он дает Украине дедлайн для подписания того, что он называет "соглашение". Это не "соглашение", это капитуляция Путину. Это отвратительно, что он просит украинцев подписать соглашение, к разработке которого не приложились ни они, ни европейские союзники,
– говорит участник протеста.
Он считает, что таким образом Дональд Трамп пытается восстановить собственное величие. "Я солидарен с Украиной и жду дня, когда вы вытолкнете Россию из своей страны", – добавил Гарри Раш.
Другой американец, по имени Джереми заявил, что выйти на протест его заставила тема импичмента Трампа. Он добавил, что не поддерживает мирный план президента США.
Что известно о новом мирном плане Трампа?
Напомним, администрация Трампа разработала мирный план из 28 пунктов для достижения мира в Украине. В то же время он включает уступки России. План предусматривает признание некоторых украинских территорий российскими, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с России и экономическое сотрудничество между США и Россией.
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что мирный план США для Украины не является окончательным и может быть изменен.
Один из репортеров поинтересовался у политика, что будет, если Владимир Зеленский не согласится на его мирный план. Тот иронично ответил: "Тогда он может и дальше сражаться со всей своей маленькой отвагой".