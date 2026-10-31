"Ви не є суддями": президент Польщі прорвався до Конституційного трибуналу

У ніч проти 31 жовтня президент Польщі Кароль Навроцький силоміць зайшов до будівлі Конституційного трибуналу у Варшаві. Глава держави провів усередину відстороненого заступника очільника суду.

Навроцький зайшов до установи близько першої години ночі за місцевим часом, передає Onet. На оприлюдненому його речником відеозаписі видно, як очільника держави штовхають біля вхідних дверей.

Навроцький пробрався до суду

У Канцелярії президента зазначили, що зупинити його намагалися обрані нинішнім Сеймом судді Анна Корвін-Пьотровська та Кристіан Маркевич. Саме Корвін-Пьотровська напередодні оголосила, що відсторонює голову трибуналу.

Ви не є суддями Конституційного трибуналу,

– заявив їй Навроцький.

Навроцький прорвався через натовп: дивіться відео

Разом із польським президентом до будівлі зайшли перший голова Верховного суду Збігнєв Капінський і глава Канцелярії президента Збігнєв Богуцький. Вони провели заступника голови установи Бартломея Соханського. Він зайняв свій робочий кабінет і назвав накази про своє усунення "неіснуючими документами".

Обрані нинішнім парламентом судді навідріз відмовилися віддавати ключі від кабінетів. А представники уряду повідомили про спроби людей з Канцелярії президента забрати їх силою.

Біля входу до трибуналу тривали сутички мітингувальників із правоохоронцями, які заблокували вхід і попередили про готовність застосувати силу.

Лідер опозиційної "Конфедерації" і віцемаршалок Сейму Кшиштоф Босак назвав нічні дії президента успіхом та припустив, що протистояння триватиме тижнями або навіть місяцями. На тлі загострення ситуації посол Польщі в Румунії Павел Солох подав у відставку.

Загострення кризи навколо судової влади

Ситуація навколо трибуналу досягла піка ввечері 30 жовтня, коли поліцейські заблокували будівлю через повідомлення про можливу небезпеку для суддів. Тоді ж Анна Корвін-Пьотровська як новообрана суддя з найбільшим стажем відсторонила на місяць очільника установи Богдана Свєнчковського, а генпрокурор подав клопотання про зняття з нього та його заступника імунітету.

Нагадаємо, через початок протистояння біля будівлі суду Кароль Навроцький перервав політ до Сенегалу.