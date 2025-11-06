Прихильників Вучича звезли автобусами: у Сербії на провладний мітинг вийшли понад 10 тисяч людей

У середу, 5 листопада, на вулиці Белграда вийшли тисячі людей. Після року антиурядових протестів прихильники Александра Вучича вирішили підтримати політику свого лідера.

Багато з них приїхали до сербської столиці автобусами, організованими президентською партією. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що відомо про провладний мітинг у Сербії?

Перед будівлею парламенту в Белграді зібралося понад 10 тисяч людей. Доки з гучномовців лунали патріотичні пісні, мітингарі скандували "Вучич – серб!" і "Сербія!", махаючи прапорами.

Ви ті, хто захищає мир, стабільність і конституційний лад,

– заявила перед учасниками близька соратниця Вучича та спікер парламенту Ана Брнабич.

Цікаво, що багатьох людей до столиці доставили автобусами, організованими партією президента, а поліція в бронежилетах оточила територію навколо, аби відокремити їх від антиурядових протестувальників.

За даними очевидців Reuters, мітинг став найбільшим проурядовим зібранням у 2025 році. Однак усе ж натовп був меншим за антикорупційну демонстрацію напередодні, яка зібрала десятки тисяч студентів та активістів.

Чому розпочалися протести в Сербії?