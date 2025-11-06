Прихильників Вучича звезли автобусами: у Сербії на провладний мітинг вийшли понад 10 тисяч людей
- У Белграді пройшов провладний мітинг на підтримку Александра Вучича, на якому зібралося понад 10 тисяч людей.
- Багато мітингарів прибули транспортом, який організувала президентська партія.
У середу, 5 листопада, на вулиці Белграда вийшли тисячі людей. Після року антиурядових протестів прихильники Александра Вучича вирішили підтримати політику свого лідера.
Багато з них приїхали до сербської столиці автобусами, організованими президентською партією. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Дивіться також Антиукраїнський блок Угорщини, Чехії та Словаччини: для чого це Орбану і як реагувати Україні
Що відомо про провладний мітинг у Сербії?
Перед будівлею парламенту в Белграді зібралося понад 10 тисяч людей. Доки з гучномовців лунали патріотичні пісні, мітингарі скандували "Вучич – серб!" і "Сербія!", махаючи прапорами.
Ви ті, хто захищає мир, стабільність і конституційний лад,
– заявила перед учасниками близька соратниця Вучича та спікер парламенту Ана Брнабич.
Цікаво, що багатьох людей до столиці доставили автобусами, організованими партією президента, а поліція в бронежилетах оточила територію навколо, аби відокремити їх від антиурядових протестувальників.
За даними очевидців Reuters, мітинг став найбільшим проурядовим зібранням у 2025 році. Однак усе ж натовп був меншим за антикорупційну демонстрацію напередодні, яка зібрала десятки тисяч студентів та активістів.
Чому розпочалися протести в Сербії?
Нагадаємо, антиурядові протести в Сербії розпочалися рік тому після обвалу даху залізничного вокзалу в місті Новий Сад, коли загинуло 16 осіб. Інцидент викликав обурення громадськості через ймовірну корупцію та відсутність правосуддя.
Студенти, правозахисні групи, науковці та члени опозиції вимагають дострокових виборів і звинувачують Вучича та його союзників у корупції, насильстві проти політичних опонентів, утисках ЗМІ та зв'язках з організованою злочинністю.
До слова, напередодні сталося зіткнення між проурядовими та антиурядовими угрупованнями на площі Белграда, поруч з наметовим містечком прихильників президента.