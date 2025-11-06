Сторонников Вучича свезли автобусами: в Сербии на провластный митинг вышли более 10 тысяч человек

В среду, 5 ноября, на улицы Белграда вышли тысячи людей. После года антиправительственных протестов сторонники Александра Вучича решили поддержать политику своего лидера.

Многие из них приехали в сербскую столицу автобусами, организованными президентской партией. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о провластном митинге в Сербии?

Перед зданием парламента в Белграде собралось более 10 тысяч человек. Пока из громкоговорителей звучали патриотические песни, митингующие скандировали "Вучич – серб!" и "Сербия!", махая флагами.

Вы те, кто защищает мир, стабильность и конституционный строй,

– заявила перед участниками близкая соратница Вучича и спикер парламента Ана Брнабич.

Интересно, что многих людей в столицу доставили автобусами, организованными партией президента, а полиция в бронежилетах оцепила территорию вокруг, чтобы отделить их от антиправительственных протестующих.

По данным очевидцев Reuters, митинг стал крупнейшим проправительственным собранием в 2025 году. Однако все же толпа была меньше, чем антикоррупционная демонстрация накануне, которая собрала десятки тысяч студентов и активистов.

Почему начались протесты в Сербии?