Не виходив на зв'язок: німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник у небі Балтії
- Німецькі винищувачі Eurofighter перехопили російський літак-розвідник Іл-20М, що не виходив на зв'язок, над Балтійським морем.
- Літак-розвідник летів без увімкненого транспондера, що є важливим для безпеки, і не реагував на прохання вийти на контакт.
У неділю, 21 вересня, Німеччина по тривозі підняла у повітря винищувачі Eurofighter. Над Балтійським морем літаки перехопили в небі російський літак-розвідник, який не виходив на зв’язок.
Про це пише 24 Канал із посиланням на DPA.
Дивіться також Росія погрожує Фінляндії, як Україні в 2022: чи зможе Кремль відкрити другий фронт на півночі
Як німецькі винищувачі перехопили російський літак?
У Військово-повітряних силах Німеччини розповіли, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт.
У відповідь два винищувачі Eurofighter були підняті по тривозі з авіабази Росток-Лааге в Німеччині для виявлення порушника. Ним виявився російський літак-розвідник Іл-20М, що летів без увімкненого транспондера і не виходив на зв’язок.
Варто зауважити, що транспондер – це вкрай важливий для безпеки пілотів спеціальний пристрій, що передає інформацію про маршрут, швидкість, висоту та тип повітряного судна.
Загострення напруги в Європі: що відомо?
Нагадаємо, що в Європі зростає напруга через російські провокації. У ніч проти 10 вересня щонайменше 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі під час атаки на Україну. Вже 13 вересня безпілотник окупантів залетів у Румунію, а через тиждень три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.
Своєю чергою, Чеський президент Петр Павел вважає, що російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, мають бути збиті.