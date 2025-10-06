У Європі вже заговорили про створення "Стіни дронів". Хоч такий проєкт буде досить дорогим, це не основна проблема щодо її реалізації.

Насамперед європейці мали б замислитись над своєю єдністю. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, зазначивши, що вже були випадки, коли її відсутність лише шкодила і їм, і Україні.

Чого не вистачає Європі для створення "Стіни дронів"?

Колишній офіцер Повітряних Сил зазначив, що Європа не має уявлення, як формувати "Стіну дронів". Це видно по окремих заявах чи презентаціях, які відбуваються з боку Європейського Союзу.

Водночас європейські країни хочуть перейняти досвід України. Усі розуміють, що війна буде тривати ще довго. тому потрібно дбати про безпеку своїх людей.

"Європа пропонує цікаве і технологічне рішення, але воно буде дорого коштувати. Побутовими рішеннями ми не знайдемо якісної відповіді (протидії росіянам – 24 Канал). Якщо ми використовуємо легкомоторні літаки і дрони-перехоплювачі, треба вибудувати якісну взаємодію між підрозділами", – зауважив він.

За словами Храпчинського, залишається питання часу щодо реалізації "Стіни дронів". На початку повномасштабного вторгнення Європа створила "Небесний щит", але приблизно 10 разів російські цілі порушували повітряний простір європейських країн.

Поки що я не бачу єдності Європи. Хоч і є поодинокі технологічні рішення, які було б непогано розгортати,

– наголосив колишній офіцер Повітряних Сил.

Він додав, що перед загрозою насамперед є країни Балтії та Україна. Тому Європа має формувати захист саме в цих регіонах.

Цікаво! "Стіна дронів" має включати передові системи виявлення, відстеження та перехоплення, сухопутні оборонні засоби, морську безпеку Балтійського й Чорного морів. а також космічний моніторинг. Основні дві її функції – виявлення та втручання. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

Що відомо про реалізацію "Стіни дронів": деталі