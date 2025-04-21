"Вони дуже мужні": Путін захоплюється "непокірними" Фіцо та Вучичем

На 9 травня до Москви приїде низка світових лідерів. Щоправда, компанія збереться не дуже презентабельна, хоча й показова. Наприклад, КНДР не має жодного стосунку до подій європейського та радянського театрів Другої світової війни.

Із Європи до Росії не завітають адекватні лідери. Навпаки, вони приїдуть до Києва, щоб продемонструвати підтримку Україні. Та в путінському фарсі візьмуть участь Фіцо і Вучич. У ЄС вже пообіцяли покарати тих, хто поїде до Путіна в травні.

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Путін заявив, що Фіцо та Вучич дуже мужні

Росія відзначатиме 80 років закінчення Другої світової війни. Для Путіна це головне свято. Пропагандисти подають його як перемогу СРСР над Гітлером, тож Путін усіляко підкреслює, що "дєди ваєвалі" з нацизмом, а їхні онуки продовжують цю "святу" справу. Тільки в ролі нацистів чомусь виступають українці, які пліч-о-пліч з іншими національностями били ворога та виганяли окупантів з України та інших країн 80 років тому.

У Росії довкола "Великої вітчизняної війни" склався такий культ, що це давно перетворилося на "победобесие". Зокрема, містам на кілька днів повертають старі назви, малих дітей вдягають у радянську форму тощо. І в цьому всьому братимуть участь президент Сербії Александар Вучич та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо.

У лідерів західних країн, які мають намір приїхати до Росії на 9 травня, мужності набагато більше, ніж у тих, хто їм погрожує,

– зазначив Путін.

Він додав, що європейські чиновники навряд чи зможуть утілити в життя свої погрози політикам за поїздки на 9 травня до Москви.

Пропутінські "опозиціонери" з ЄС подають свою майбутню поїздку як прояв свободи волі. Фіцо, наприклад, заявив, що ніхто не може йому вказувати, що робити. Мовляв, живемо у 2025 році, а не в 1939-му.