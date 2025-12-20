Апетит не згас: Путін все ще хоче захопити Україну та частину Європи, – Reuters

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що не має наміру йти на поступки у питанні припинення війни проти України. Окрім того, він звинуватив Європейський Союз у спробах, за його словами, "відвертого пограбування" російських активів.

Водночас президент Росії переклав відповідальність за подальші кроки до миру на Україну та європейські країни. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на матеріал Reuters.

Читайте також США та Європа розробили гарантії безпеки для України: Bloomberg розкрив деталі

Як публічно виступає Путін у питанні встановлення миру?

На тлі активного переговорного процесу за участю України та США з метою домогтися завершення найкривавішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, Путін заявив, що американський лідер нібито щиро намагається покласти край бойовим діям.

За його словами, Росія формально готова як до переговорів, так і до "мирного врегулювання", однак вирішальне слово, мовляв, має залишатися за Києвом та його західними партнерами, насамперед у Європі.

Зауважимо, що у Києві неодноразово наголошували, що не довіряють заявам Кремля про готовність до миру. Українська сторона наполягає на припиненні вогню та вказує, що саме Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, кинувши проти України десятки тисяч військових.

Є побоювання і серед європейських союзників, що можливі мирні ініціативи США можуть бути вигіднішими для Москви, ніж для України.

Що насправді на думці в російського президента?

Тим часом, за даними Reuters, розвідка США дотримується оцінки, що справжні наміри керівництва Росії значно ширші за заявлені. Як повідомили агентству шість джерел, останній аналіз американських спецслужб, датований кінцем вересня, свідчить: Путін, як і раніше, прагне повного підпорядкування України та повернення під контроль Росії частини територій, які раніше входили до складу СРСР.

Ці висновки, за словами співрозмовників Reuters, залишаються незмінними з початку повномасштабної війни й загалом збігаються з позицією європейських лідерів та спецслужб.

Важливо! Йдеться про ризик загроз не лише для України, а й для колишніх радянських республік, включно з державами-членами НАТО.

Член Комітету з розвідки Палати представників США, демократ Майк Куіглі, зазначив, що дані розвідки давно свідчать про амбіції Путіна, які виходять далеко за межі України. За його словами, у цьому переконані як європейські країни загалом, так і Польща та держави Балтії зокрема, які вважають себе потенційними наступними цілями російської агресії.

Більше про путінську агресію у Європі