Аппетит не угас: Путин все еще хочет захватить Украину и часть Европы, – Reuters

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что не намерен идти на уступки в вопросе прекращения войны против Украины. Кроме того, он обвинил Европейский Союз в попытках, по его словам, "откровенного ограбления" российских активов.

В то же время президент России переложил ответственность за дальнейшие шаги к миру на Украину и европейские страны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал Reuters.

Как публично выступает Путин в вопросе установления мира?

На фоне активного переговорного процесса с участием Украины и США с целью добиться завершения самого кровавого конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, Путин заявил, что американский лидер якобы искренне пытается положить конец боевым действиям.

По его словам, Россия формально готова как к переговорам, так и к "мирному урегулированию", однако решающее слово, мол, должно оставаться за Киевом и его западными партнерами, прежде всего в Европе.

Заметим, что в Киеве неоднократно отмечали, что не доверяют заявлениям Кремля о готовности к миру. Украинская сторона настаивает на прекращении огня и указывает, что именно Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в феврале 2022 года, бросив против Украины десятки тысяч военных.

Есть опасения и среди европейских союзников, что возможные мирные инициативы США могут быть выгоднее для Москвы, чем для Украины.

Что на самом деле на уме у российского президента?

Между тем, по данным Reuters, разведка США придерживается оценки, что настоящие намерения руководства России значительно шире заявленных. Как сообщили агентству шесть источников, последний анализ американских спецслужб, датированный концом сентября, свидетельствует: Путин, по-прежнему, стремится к полному подчинению Украины и возвращению под контроль России части территорий, ранее входивших в состав СССР.

Эти выводы, по словам собеседников Reuters, остаются неизменными с начала полномасштабной войны и в целом совпадают с позицией европейских лидеров и спецслужб.

Важноречь идет о риске угроз не только для Украины, но и для бывших советских республик, включая государства-члены НАТО.

Член Комитета по разведке Палаты представителей США, демократ Майк Куигли, отметил, что данные разведки давно свидетельствуют об амбициях Путина, которые выходят далеко за пределы Украины. По его словам, в этом убеждены как европейские страны в целом, так и Польша и государства Балтии в частности, которые считают себя потенциальными следующими целями российской агрессии.

