Дональд Трамп не прийняв пропозицію Володимира Путіна щодо проведення наступної тристоронньої зустрічі України – Росії – США у Москві. Про це американський президент особисто повідомив російському колезі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

Як Трамп відмовив Путіну в зустрічі у Москві?

Можливість проведення зустрічі в Москві обговорювалась під час дзвінка між лідерами США та Росії, який відбувся 18 серпня.

Як пише NYT, Трамп і Путін обговорили можливість двосторонньої зустрічі російського президента і Володимира Зеленського, а також тристоронньої зустрічі за участю глави Білого дому.

Високопоставлений європейський дипломат повідомив виданню, що Путін запропонував Москву як місце зустрічі.

Європейські лідери були налякані таким сценарієм, але Трамп ввічливо відмовив Путіну,

– зазначено у матеріалі.

Як Москва увійшла у список місць для зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського?