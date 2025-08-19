Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві, – NYT
- Дональд Трамп відмовився від пропозиції Володимира Путіна провести тристоронню зустріч у Москві.
- Зустріч обговорювалася під час дзвінка між Трампом і Путіним 18 серпня, але президент США ввічливо відмовився від пропозиції російського диктатора.
Дональд Трамп не прийняв пропозицію Володимира Путіна щодо проведення наступної тристоронньої зустрічі України – Росії – США у Москві. Про це американський президент особисто повідомив російському колезі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.
Як Трамп відмовив Путіну в зустрічі у Москві?
Можливість проведення зустрічі в Москві обговорювалась під час дзвінка між лідерами США та Росії, який відбувся 18 серпня.
Як пише NYT, Трамп і Путін обговорили можливість двосторонньої зустрічі російського президента і Володимира Зеленського, а також тристоронньої зустрічі за участю глави Білого дому.
Високопоставлений європейський дипломат повідомив виданню, що Путін запропонував Москву як місце зустрічі.
Європейські лідери були налякані таким сценарієм, але Трамп ввічливо відмовив Путіну,
– зазначено у матеріалі.
Як Москва увійшла у список місць для зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського?
Під час пресконференції на Алясці 15 серпня Володимир Путін припустив, що його наступна зустріч з Дональдом Трампом може відбутися в Москві. Тоді американський лідер заявляв, що ця пропозиція – цікава, тож це "цілком можливо".
Пізніше, уже 18 серпня, під час телефонної розмови Путін сказав Трампу, що готовий провести двосторонню зустріч з Володимиром Зеленським, і знову вказав Москву як можливе місце для цього. Президент України, який був під час розмови у Білому домі, відповів на це "ні".
Наразі місце зустрічі Путіна, Зеленського та Трампа залишається невідомим, серед варіантів звучали також такі країни, як Угорщина та Швейцарія. Водночас американська сторона стверджує, що вже почала готувати зустріч між Зеленським та Путіним.