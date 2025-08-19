Дональд Трамп не принял предложение Владимира Путина о проведении следующей трехсторонней встречи Украины – России – США в Москве. Об этом американский президент лично сообщил российскому коллеге.

Как Трамп отказал Путину во встрече в Москве?

Возможность проведения встречи в Москве обсуждалась во время звонка между лидерами США и России, который состоялся 18 августа.

Как пишет NYT, Трамп и Путин обсудили возможность двусторонней встречи российского президента и Владимира Зеленского, а также трехсторонней встречи с участием главы Белого дома.

Высокопоставленный европейский дипломат сообщил изданию, что Путин предложил Москву как место встречи.

Европейские лидеры были напуганы таким сценарием, но Трамп вежливо отказал Путину,

