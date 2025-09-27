Без жодного пострілу глава Кремля Путін протягом останнього тижня зумів "донести війну" в Україні до мільйонів європейців.

Про це пише 24 Канал з посиланням на СNN.

Що в СNN пишуть про ситуацію в Європі?

Як заявила глава уряду Данії Метте Фредеріксен після того, як дрони спричинили серйозні порушення роботи кількох аеропортів, "гібридні атаки стають новою реальністю для Європи". Однак вона не назвала Росію прямим винуватцем – можливо, оскільки поки що бракує доказів, але натомість назвала її головною загрозою для Європи.

Останніми тижнями частиною гібридної війни Росії проти країн Європи стали:

понад 20 безпілотників, нібито спрямованих до Польщі;

12-хвилинне порушення повітряного простору Естонії;

хакерські атаки на аеропорти та інфраструктуру в кількох країнах;

російське військове судно з вимкненими транспондерами біля Данії.

Жоден із цих випадків не має офіційно підтвердженого винуватця. Така відсутність ясності – частина стратегії: посіяти сумніви й недовіру, змусити громадян відчувати себе беззахисними.

Данія відкрито висловлюється щодо загрози з боку Путіна. Країна передає Києву F-16, допомагає з виробництвом дронів і готує нові системи протиракетного захисту. Британія та Польща вже зафіксували випадки російських диверсійних атак – від підпалів складів до вербування злочинців для саботажу.

До напружених оборонних бюджетів Європи останні тижні гібридних потрясінь додали 2 дороговартісних негайних завдання: підвищення стійкості інфраструктури до дронів та хакерів, а також широкомасштабну, постійну та дорогу повітряну оборону від російських дронів та літаків по всьому східному кордону.

Захист від дешевих дронів виявляється надзвичайно дорогим. Наприклад, щоб збити безпілотник Shahed за 30 000 доларів, винищувач F-35 може використати ракету у десятки тисяч євро. Це створює дилему: витрачати мільйони щомісяця на оборону чи ризикувати безпекою.

Як пише видання, гібридна тактика може вийти з-під контролю: диверсанти здатні вчинити фатальні помилки, що можуть призвести до загибелі цивільних у країнах НАТО. Це може викликати непередбачувану відповідь Заходу.

"Але поки що ці гібридні атаки – навмисно чи за збігом обставин – нав’язують пересічним європейцям відчуття ціни, яку вони повинні заплатити за постійну підтримку України їхніми урядами", – пишуть журналісти.

На 4-му році війни Путіну вдалося нав’язати Європі відчуття фронту без прямих боїв. Затримки авіарейсів, зростання цін на пальне і кібератаки – дрібниці порівняно з українськими жертвами, але вони стають новим випробуванням для європейських суспільств і урядів, резюмували в CNN.

Де фіксували дрони: останні новини

Вночі 25 вересня дрони побачили поблизу аеропорту Ольборг. Трохи пізніше фіксували БпЛА біля аеропортів в Есб'єрзі, Сендерборзі та Скрідструпі.