Без единого выстрела глава Кремля Путин в течение последней недели сумел "донести войну" в Украине до миллионов европейцев.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СNN.

Смотрите также Путин – опытный манипулятор: как он может затянуть Трампа в ловушку имитации переговоров

Что в СNN пишут о ситуации в Европе?

Как заявила глава правительства Дании Метте Фредериксен после того, как дроны вызвали серьезные нарушения работы нескольких аэропортов, "гибридные атаки становятся новой реальностью для Европы". Однако она не назвала Россию прямым виновником – возможно, поскольку пока не хватает доказательств, но зато назвала ее главной угрозой для Европы.

В последние недели частью гибридной войны России против стран Европы стали:

более 20 беспилотников, якобы направленных в Польшу;

12-минутное нарушение воздушного пространства Эстонии;

хакерские атаки на аэропорты и инфраструктуру в нескольких странах;

российское военное судно с выключенными транспондерами возле Дании.

Ни один из этих случаев не имеет официально подтвержденного виновника. Такое отсутствие ясности – часть стратегии: посеять сомнения и недоверие, заставить граждан чувствовать себя беззащитными.

Дания открыто высказывается об угрозе со стороны Путина. Страна передает Киеву F-16, помогает с производством дронов и готовит новые системы противоракетной защиты. Великобритания и Польша уже зафиксировали случаи российских диверсионных атак – от поджогов складов до вербовки преступников для саботажа.

К напряженным оборонным бюджетам Европы последние недели гибридных потрясений добавили 2 дорогостоящих немедленных задачи: повышение устойчивости инфраструктуры к дронам и хакерам, а также широкомасштабную, постоянную и дорогую воздушную оборону от российских дронов и самолетов по всей восточной границе.

Защита от дешевых дронов оказывается чрезвычайно дорогой. Например, чтобы сбить беспилотник Shahed за 30 000 долларов, истребитель F-35 может использовать ракету в десятки тысяч евро. Это создает дилемму: тратить миллионы ежемесячно на оборону или рисковать безопасностью.

Как пишет издание, гибридная тактика может выйти из-под контроля: диверсанты способны совершить роковые ошибки, что могут привести к гибели гражданских в странах НАТО. Это может вызвать непредсказуемый ответ Запада.

"Но пока эти гибридные атаки – намеренно или по стечению обстоятельств – навязывают рядовым европейцам ощущение цены, которую они должны заплатить за постоянную поддержку Украины их правительствами", – пишут журналисты.

На 4-м году войны Путину удалось навязать Европе ощущение фронта без прямых боев. Задержки авиарейсов, рост цен на топливо и кибератаки – мелочи по сравнению с украинскими жертвами, но они становятся новым испытанием для европейских обществ и правительств, резюмировали в CNN.

Смотрите также Россия прямо угрожает НАТО войной: эксперты сказали, какой ответ готовит Альянс

Где фиксировали дроны: последние новости

Ночью 25 сентября дроны увидели вблизи аэропорта Ольборг. Чуть позже фиксировали БПЛА возле аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе.