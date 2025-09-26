Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. По его словам, хоть Трамп наговорил много положительных для Украины, не стоит отбрасывать вариант, что через некоторое время его снова "метнет" в другую сторону.

К теме Трамп проявляет публичное пренебрежение к Путину: аналитик указал на интересный процесс

Может ли Трамп изменить свое мнение?

Как отметил Дубовик, Россия давно изучала Трампа. Они попытаются надавить опытом и дипломатией, что захватить его внимание. Не так давно американцы говорили, что заинтересованы в нормализации отношений с Россией.

Обратите внимание! Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп теряет терпение в отношении россиян. Им стоит пойти на переговоры по урегулированию войны.

К примеру, Россия может снова активизировать тему о редкоземельных металлах. Это они сделали после того, как Украина договаривалась с США о таком соглашении.

Путин – опытный манипулятор. Он не сможет полностью отыграть, но по крайней мере будет пытаться погасить положительное влияние от встречи с Зеленским,

– сказал Дубовик.

Что сказал Трамп о войне в Украине: коротко