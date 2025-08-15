Лідери США та Росії прибули на Аляску, де відбудеться їхній саміт 15 серпня. Обидва президенти покинули аеропорт в одному авто.

24 Канал

Трамп і Путін поїхали на саміт в одному авто

Після зустрічі на червоній доріжці в аеропорту Анкориджа Дональд Трамп і Володимир Путін попрямували до своїх автомобілів.

Президенти США та Росії йдуть до однієї автівки / Скриншот з відео

Трамп і Путін попрямували на місце саміту на одному авто: дивіться відео

Як пише Sky News, російський президент привіз власний лімузин Aurus, який помітили на аеродромі біля літаків. Проте Путін сів у лімузин "The Beast" президента США, який перевозив обох лідерів до місця проведення саміту.

За даними CNN, цей вчинок виглядає нетипово. У 2018 році, коли Трамп хотів, щоб північнокорейський лідер Кім Чен Ин сів разом з ним в авто під час зустрічі в Сінгапурі. Проте радники відмовили його від такої ідеї.

До слова, лідери потиснули один одному руку при зустрічі. На запитання журналістів про загибель цивільних Путін не відреагував, удавши, що не чує нічого через шум двигунів.