Без козирів і перемог: політолог пояснив, чому Путіну не вдасться обдурити Сі Цзіньпіна

Російський диктатор Володимир Путін не має реальних здобутків перед переговорами з лідерами Китаю та США. Кремлівські заяви про успіхи на фронті є ілюзією на тлі щоденних ударів по нафтових об'єктах Росії.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов.

Заяви Кремля про успіхи на фронті є фейком

За його словами, Москва прагне нав'язати Дональду Трампу та Сі Цзіньпіну ілюзію військової переваги, якої насправді не існує. Зокрема, за останні 15 днів під атаками опинилися щонайменше 10 російських нафтопереробних заводів від Рязані до Сибіру, а також стратегічні нафтоперекачувальні станції.

Експерт зазначив, що російська влада постійно звітує про взяття українських населених пунктів, проте реальна ситуація на передовій свідчить про значне виснаження сил окупантів.

Трампу можна впарити, що Україна програла, немає козирів. І розповідати про те, що Куп'янськ взятий вже скільки разів його ротами Путін брав. Але незалежні дослідники показують, що на ділянках фронту є черезполосиця: Росія виснажена, а Україна перехоплює ініціативу,

– наголосив Валерій Димов.

Китай диктує власні умови гри

Політолог переконаний, що спроби ввести в оману керівництво КНР приречені на провал. Пекін тверезо аналізує стан справ і не збирається підтримувати міфічні заяви російської пропаганди.

Сі Цзіньпіну впарити неможливо. Будь-яка освічена китайська людина знає Сунь-дзи і всі ці стратегеми. Він не хоче бути батьком російських мнимих перемог. Зараз головним бенефіціаром цієї війни є Китай, який диктує умови вже не тільки Путіну, а й його партнерам,

– підсумував аналітик.

Раніше Дональд Трамп анонсував візит до Китаю, де планував провести переговори з лідерами Росії та КНР і зазначив, що ключовою темою може стати денуклеаризація.