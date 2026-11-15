Без козырей и побед: политолог объяснил, почему Путину не удастся обмануть Си Цзиньпина

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Валерий Дымов.

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Заявления Кремля об успехах на фронте являются фейком

По его словам, Москва стремится навязать Дональду Трампу и Си Цзиньпину иллюзию военного превосходства, которого на самом деле не существует. В частности, за последние 15 дней под атаками оказались как минимум 10 российских нефтеперерабатывающих заводов от Рязани до Сибири, а также стратегические нефтеперекачивающие станции.

Эксперт отметил, что российские власти постоянно сообщают о взятии украинских населенных пунктов, однако реальная ситуация на передовой свидетельствует о значительном истощении сил оккупантов.

Трампу можно внушить, что Украина проиграла, у нее нет козырей. И рассказывать о том, что Купянск взят уже столько раз, сколько раз Путин брал его своими ротами. Но независимые исследователи показывают, что на участках фронта есть черезполосица: Россия истощена, а Украина перехватывает инициативу– подчеркнул Валерий Дымов.

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Китай диктует свои условия игры

Политолог убежден, что попытки ввести в заблуждение руководство КНР обречены на провал. Пекин трезво анализирует положение дел и не собирается поддерживать мифические заявления российской пропаганды.

Си Цзиньпину ничего не впарить. Любой образованный китаец знает Сунь-цзы и все эти стратегии. Он не хочет быть соучастником мнимых побед России. Сейчас главным бенефициаром этой войны является Китай, который диктует условия уже не только Путину, но и его партнерам– подытожил аналитик.

Ранее Дональд Трамп анонсировал визит в Китай, где планировал провести переговоры с лидерами России и КНР, и отметил, что ключевой темой может стать денуклеаризация.