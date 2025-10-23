Путін заявив про перенесення зустрічі з Трампом
- Путін прокоментував перенесення зустрічі з Трампом у Будапешті під час зустрічі з пресою 23 жовтня
- За словами президента Росії, саме американська сторона запропонувала саміт в Угорщині під час телефонної розмови.
Увечері четверга, 23 жовтня, Володимир Путін виступив із низкою заяв. Зокрема, він прокоментував перенесення своєї зустрічі з Дональдом Трампом у Будапешті.
Окрім того, російський диктатор вважає нововведені санкції США "спробою тиску" на свою країну. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські "РІА Новини".
Що каже Путін про зустріч у Будапешті?
За словами президента країни-агресорки, саме американська сторона нібито запропонувала провести саміт в Угорщині під час останньої телефонної розмови президентів 16 жовтня.
Також Путін додав, що зважаючи на останні заяви Трампа, йдеться про перенесення зустрічі.
Було б помилкою підійти до саміту в Будапешті без підготовки,
– зазначив диктатор.
Цікаво, що ще 22 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що підготовка до переговорів триває. Політик переконував: "Коли настане час, ми їх проведемо".
Як скасування зустрічі коментували експерти?
Ексклюзивно в етері 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, що під час підготовки саміту США та Росія могли не дійти згоди щодо його мети й результатів. Окрім того, Путін може боятися далекої подорожі обхідним шляхом.
Натомість політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що Вашингтон грає з диктатором у своєрідну "призову гру", тож тепер розпочнеться "другий етап приниження" очільника Кремля.
Водночас голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зазначив, що для другої зустрічі на найвищому рівні потрібен був результат на першій, якого не було.