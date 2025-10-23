Путін заявив про перенесення зустрічі з Трампом

Увечері четверга, 23 жовтня, Володимир Путін виступив із низкою заяв. Зокрема, він прокоментував перенесення своєї зустрічі з Дональдом Трампом у Будапешті.

Окрім того, російський диктатор вважає нововведені санкції США "спробою тиску" на свою країну. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські "РІА Новини".

Дивіться також Знову Будапешт: чого Україні чекати від зустрічі Трампа з Путіним і чи арештують останнього в Угорщині

Що каже Путін про зустріч у Будапешті?

За словами президента країни-агресорки, саме американська сторона нібито запропонувала провести саміт в Угорщині під час останньої телефонної розмови президентів 16 жовтня.

Також Путін додав, що зважаючи на останні заяви Трампа, йдеться про перенесення зустрічі.

Було б помилкою підійти до саміту в Будапешті без підготовки,

– зазначив диктатор.

Цікаво, що ще 22 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що підготовка до переговорів триває. Політик переконував: "Коли настане час, ми їх проведемо".

Як скасування зустрічі коментували експерти?