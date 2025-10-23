Путин заявил о переносе встречи с Трампом

Вечером в четверг, 23 октября, Владимир Путин выступил с рядом заявлений. В частности, он прокомментировал перенос своей встречи с Дональдом Трампом в Будапеште.

Кроме того, российский диктатор считает введенные США санкции "попыткой давления" на его страну. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские "РИА Новости".

Смотрите также Опять Будапешт: чего Украине ждать от встречи Трампа с Путиным и арестуют ли последнего в Венгрии

Что говорит Путин о встрече в Будапеште?

По словам президента страны-агрессора, именно американская сторона якобы предложила провести саммит в Венгрии во время последнего телефонного разговора президентов 16 октября.

Также Путин добавил, что, учитывая последние заявления Трампа, речь идет о переносе встречи.

Было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки,

– отметил диктатор.

Интересно, что еще 22 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что подготовка к переговорам продолжается. Политик убеждал: "Когда придет время, мы их проведем".

Как отмену встречи комментировали эксперты?